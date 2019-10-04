20:16
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      Готівковий курс валют 4 жовтня: гривня трішки зміцнилась

      251 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 04.10.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 4 жовтня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 4 жовтня на готівковому ринку несуттєво піднявся і відновлюється після стрімкого падіння.

      Долар купували за 24,64 грн, (на 10 копійок дешевше, ніж у четвер), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,13 (-12 копійок).

      Актуально: Що відбувається з доларом: пояснення експерта

      Євро купували за 26,93 грн (-4 копійки), а продавали по 27,56 грн (-10 копійок).

      За курсом валют від НБУ 4 жовтня долар подорожчав на 2 копійки і коштував 24,88 грн. Євро подорожчав аж на 8 копійок і коштував 27,24 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Однак протягом останнього тижня спостерігалося суттєве падіння курсу гривні як щодо долара, так і щодо євро. 

      Читайте також: Скільки і коли українці зможуть заощаджувати на компослугах

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Аварія Ан12 біля Львова: прізвища постраждалих та загиблих
      сьогодні
      6230
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта Євро
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      сьогодні , 20:10 Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      Ірина Поліщук 483
      ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика
      сьогодні , 18:50 ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика
      Євгенія Мазур 1053
      Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      сьогодні , 18:00 Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      Сергій Лещенко 561
      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      сьогодні , 17:00 Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      Повернись живим 866
      Нові члени ЦВК: що про них відомо
      сьогодні , 16:30 Нові члени ЦВК: що про них відомо
      Анна Калюжна 1975
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук