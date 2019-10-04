Готівковий курс валют 4 жовтня: гривня трішки зміцнилась

Курс гривні щодо євро та долара 4 жовтня на готівковому ринку несуттєво піднявся і відновлюється після стрімкого падіння.

Долар купували за 24,64 грн, (на 10 копійок дешевше, ніж у четвер), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 25,13 (-12 копійок).

Актуально: Що відбувається з доларом: пояснення експерта

Євро купували за 26,93 грн (-4 копійки), а продавали по 27,56 грн (-10 копійок).

За курсом валют від НБУ 4 жовтня долар подорожчав на 2 копійки і коштував 24,88 грн. Євро подорожчав аж на 8 копійок і коштував 27,24 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Однак протягом останнього тижня спостерігалося суттєве падіння курсу гривні як щодо долара, так і щодо євро.

Читайте також: Скільки і коли українці зможуть заощаджувати на компослугах

Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу