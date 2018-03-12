Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають

Курс гривні щодо євро та долара 12 березня на готівковому ринку продовжує зміцнюватися.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок купували по 31,86 грн, що аж на 37 копійок дешевше, ніж 7 березня – в останній робочий день минулого тижня. Проодавали європейську валюту по 32,52 грн (-34 копійки).

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Долар 12 березня купували по 25,89 грн (на 16 копійок дешевше, ніж у середу), а продавали по 26,25 грн (-18 копійок).

За курсом валют від НБУ 12 березня долар подешевшав на 25 копійок і коштував 26,09 грн. Євро теж суттєво подешевшав, на 30 копійок – до 32,40 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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