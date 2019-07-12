Готівковий курс валют 12 липня: гривня зупинила падіння

Курс гривні щодо євро та долара 12 липня на готівковому ринку після кількох днів різкого падіння стабілізувався. Українській валюті навіть вдалось відіграти кілька копійок щодо ключових світових валют.

Долар 12 липня купували по 25,74 гривні (-2 копійки в порівнянні з попереднім днем), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали його по 26,04 гривні (-5 копійок).

Читайте також: Українцям можуть знизити ціну на газ у липні

Євро 12 липня купували як і день тому по 28,89 гривні, а от продавали дещо дешевше, аніж в четвер – по 29,35 гривні (-5 копійок).

За курсом валют від НБУ 12 липня долар подорожчав на 10 копійок – до 25,80 грн. Євро подорожчав одразу на 29 копійок, і коштував 29,12 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Трамп хоче зумисне знецінити долар: причини

Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.