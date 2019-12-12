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      Готівковий курс валют 12 грудня: долар продовжує втрачати

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      Готівковий курс валют 12 грудня в Україні / goloskarpat.info

      Курс гривні щодо євро та долара 12 грудня на готівковому ринку, які і протягом всього тижня, продовжив зростати. Щоправда, американська валюта подешевшала на 8 копійок, натомість європейська – лише на одну.

      Долар у четвер купували за 23,35 гривні (на 8 копійок дешевше, аніж у середу), а продавали по 23,61 гривні (-7 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро у четвер подешевшав на 1 копійку – купували його за 25,87 гривні, а продавали по 26,27 гривні.

      За курсом валют від НБУ 12 грудня долар подешевшав на 10 копійок до 23,60 гривні. Євро також подешевшав – на 10 копійок, до 26,14 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: В якій валюті краще зберігати гроші: думка українців

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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