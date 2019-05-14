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      Готівковий курс валют 14 травня: євро і долар несуттєво подорожчали

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      Готівковий курс валют на 14.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 14 травня в Україні / theworldnews.net

      Курс гривні щодо долара та євро 14 травня на готівковому ринку впав на кілька копійок. Стрімке падіння валюти призупинилося.

      Долар у вівторок купували по 26,11 грн (на 1 копійку дорожче, ніж у понеділок), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 26,38 грн (так само, як напередодні).

      Читайте також: Прогноз курсу долара в Україні на тиждень

      Євро купували по 29,23 грн (+2 копійки), а продавали по 29,66 грн (+1 копійка).

      За курсом валют від НБУ 14 травня долар подешевшав на 10 копійок і коштував 26,11 грн. Євро теж втратив в ціні 7 копійок та опустився до позначки 29,36 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: У МВФ назвали умову, за якою Україна отримає новий транш

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Курси валют Валюта Гривня
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