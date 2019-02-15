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      Готівковий курс валют 15 лютого: долар закінчив тиждень мінімальним зростанням

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      Готівковий курс валют на сьогодні 15.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 15 лютого в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 15 лютого на готівковому ринку знизився, однак несуттєво – лише на кілька копійок.

      Євро 15 лютого купували на копійку дорожче, аніж день тому – по 30,50 гривні. Продавали ж євро, як і у четвер, по 30,94 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували в п'ятницю по 27,09 гривні (+3 копійки), а продавали – по 27,32 гривні (+2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 15 лютого долар подорожчав на 6 копійок і коштував 27,15 грн. Євро втратив у ціні 2 копійки і знизився до 30,60 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Гривня Долар Долар-Гривня
      Джерело: 24 канал
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