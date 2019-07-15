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      Готівковий курс валют 15 липня: євро та долар знову падають

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      Готівковий курс валют на сьогодні 15.07.2019 – курс долару та євро
      Готівковий курс валют 15 липня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 15 липня на готівковому ринку зріс на кілька копійок.

      Долар купували в понеділок по 25,72 гривні (-3 копійки в порівнянні), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали долар по 26,00 гривні (-4 копійки).

      Читайте також: Чому укріплюється українська гривня: прогноз курсу на кінець 2019 року

      Євро купували 15 липня по 28,85 гривні (-4 копійки), а продавали – по 29,31 гривні (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 15 липня долар подешевшав на 4 копійки – до 25,76 грн. Євро теж подешевшав, одразу на 13 копійок, і коштував 28,99 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Як осінь вплине на курс гривні: пояснення фінансового аналітика

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют
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