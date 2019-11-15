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      Готівковий курс валют 15 листопада: долар продовжує дешевшати

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      Готівковий курс валют 15 листопада в Україні / picjumbo.com

      Курс гривні щодо євро та долара 15 листопада на готівковому ринку, як і протягом всього тижня, впевнено зміцнювався.

      Долар в п'ятницю подешевшав на 6 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували "зелений" за 24,11 гривні, а продавали по 24,36 гривні.

      До теми: Бюджет-2020: який курс долара заклали в держбюджет

      Євро у середу купували по 26,49 гривні, що на 4 копійки дешевше, ніж у середу. Продавали європейську валюту по 26,89 гривні (-3 копійки).

      За курсом валют від НБУ 15 листопада долар подешевшав на 8 копійок і коштував 24,24 гривні. Євро подешевшав на 10 копійок і коштував 26,66 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Важливо: Рада проголосувала за Держбюджет на 2020 рік: основні цифри

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
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