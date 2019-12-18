Готівковий курс валют 18 грудня: без значних коливань

Курс гривні щодо долара та євро на готівковому ринку 18 грудня зміцнився ще більше. Втім, валюта втратила небагато.

Долар у середу купували за 23,24 гривні (на 6 копійок дешевше, аніж у вівторок), а продавали по 23,48 гривні (-4 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро подешевшав на 6 копійок порівняно з вівторком. Його купували за 25,80 гривні, а продавали по 26,17 гривні.

За курсом валют від НБУ 18 грудня долар подешевшав на 2 копійки – до 23,47 гривні. Євро натомість додав у ціні 2 копійки і коштував 26,20 гривні.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу