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      Готівковий курс валют 20 лютого: долар знову починає падати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 20.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 20 лютого в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо долара 20 лютого на готівковому ринку зміцнів на 5 копійок, а от щодо євро фактично не змінився.

      Євро купували 20 лютого по 30,49 гривні, що на дві копійки більше, аніж день тому. Продавали ж європейську валюту, як і 19 лютого, по 30,89 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

      Долар в середу втратив у ціні 5 копійок – купували його по 26,96 гривні, а продавали – по 27,18 гривні.

      За курсом валют від НБУ 20 лютого долар подешевшав на 2 копійки і коштував 27,17 грн. Євро втратив у ціні 12 копійок, впавши до 30,68 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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