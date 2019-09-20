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      Готівковий курс валют 20 вересня: долар та євро знову суттєво втрачають

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      Готівковий курс валют на 20.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 20 вересня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо долара та євро 20 вересня на готівковому ринку, як і у четвер, суттєво зріс. Обидві світові валюти втратили у ціні одразу півтора десятка копійок.

      Долар у п'ятницю купували по 24,34 грн (-16 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали по 24,63 грн (-13 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також:  Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити

      Євро купували за 26,80 грн (на 18 копійок дешевше, ніж у четвер), а продавали по 27,24 грн (-14 копійок).

      За курсом валют від НБУ 20 вересня долар подешевшав на 6 копійок і коштував 24,61 грн. Євро подешевшав лише на 3 копійки і коштував 27,24 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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