Готівковий курс валют 27 березня: долар дорожчає, а євро – навпаки

Курс гривні щодо євро 27 березня на готівковому ринку зріс на 3 копійки, а от щодо долара – навпаки, знизився.

Євро 27 березня подешевшав на 3 копійки, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 30,32 гривні, а продавали – по 30,76 гривні.

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Долар у середу натомість дорожчав в порівнянні з попереднім днем: купували його по 26,94 гривні (+9 копійок), а продавали – по 27,18 гривні (+5 копійок).

За курсом валют від НБУ 27 березня долар подорожчав на 9 копійок і коштував 26,98 грн. Євро додав у ціні лише 1 копійку і опустився до позначки 30,46 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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