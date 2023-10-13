Передбачити вплив на енергосистему складно, – Галущенко розповів про готовність до атак Росії

Україна готується протистояти можливим атакам Росії на енергетичну інфраструктуру нашої країни. У Міненерго стверджують, що Україна більш готова до атак Росії, аніж торік.

Роботи по захисту енергетичної інфраструктури все ще тривають. Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону повідомив, що дуже великий обсяг робіт вже реалізований, пише 24 Канал.

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В Україні тривають роботи по захисту енергетичної інфраструктури

Водночас він сказав, що дуже складно точно сказати, наскільки будуть масовані удари Росії й наскільки вони вплинуть на енергосистему України.

"Це неможливо передбачити", – заявив Галущенко.

Однак міністр наголосив, що Україна готова до атак Росії набагато краще, ніж минулої зими. Мовиться як про протиповітряну оборону, так і "пасивний захист".

Галущенко додав, що під час минулого опалювального сезону, який минув під обстрілами Росії, Україна отримала досвід, який дасть можливість більш впевнено тримати енергосистему.

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