Загроза блекауту: як готуються до відключень світла в лікарнях

Міністр охорони здоров'я розповів, що лікарні мають генератори. У випадку вимкнення світла прилади мають увімкнутись автоматично.

Віктор Ляшко розповів у інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, що тепер лікарні відмовляються від генераторів великої потужності, які були потрібні на початку вимкнень світла. За словами міністра, заклади просять маленькі генератори, пише 24 Канал.

Дивіться також Щоб не було блекаутів взимку: енергооб'єкти України отримали трирівневий захист

Ляшко розповів, як лікарні готові до блекауту

Ми розуміємо, як працювати закладу охорони здоров'я при масових відключеннях світла. Водночас система забезпечена альтернативними джерелами електропостачання,

– заявив міністр.

За його словами, наразі лікарні відмовляються від генераторів великої потужності й просять маленькі генератори, щоб при відключеннях світла, вмикати вже маленькі відділення для того, щоб витрачати менше дизелю чи бензину.

Міністр пояснив, що його лякає у випадку блекауту

За словами Віктора Ляшка, не у всіх лікарнях підключені дизель-генератори великої потужності.

Що мене лякає? Я вчергове написав листи головам обласних державних адміністрацій певних про те, що в мене є інформація, що дизель-генератори великої потужності, які ми подали, не у всіх лікарнях підключені й не увімкнуться автоматично при відключенні світла,

– заявив міністр.

За тому він наголосив, щоб лікарні швидко підключили генератори, адже наразі саме час це зробити.

"Ще є можливість підключити, щоб вони автоматично включалися. Якщо ми виявимо випадки, коли буде відключення світла, а дизель-генератори просто стоять без підключення до розводки мережі, то це буде досить плачевно для керівника цього закладу". – пояснив міністр охорони здоров'я.

Віктор Ляшко пояснив, що при ОВА є штаби, які контролюють наявність генераторів на критичній інфраструктурі. Зокрема, щоб у момент вимкнення світла не було збоїв по системі на всіх об'єктах критичної інфраструктури. До них і відносяться заклади охорони здоров'я.

Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Зеленський попередив, що зима буде важкою

Володимир Зеленський заявив, що зима буде важкою. За його словами, Росія, як і минулого року, може атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Проте цього року Україна в кращому становищі з точки зору ППО.

Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія використовуватиме менше зброї. Зима буде важкою,

– заявив Зеленський.

За словами президента, наша держава потребує більше систем протиповітряного захисту. Зокрема, ППО треба посилити в Харкові, у Донецькій та Запорізькій областях.

Водночас український лідер заявив, що на Херсонському напрямку "суттєво" зміцнені можливості Сил оборони з протиповітряної оборони, розвідки, радіоелектронної та контрбатарейної боротьби.