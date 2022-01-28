Готові прийняти, але не говорити про Донбас, – Лавров про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна

У Кремлі знову прокоментували ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Кажуть, що готові прийняти українського лідера, однак не для розмов про Донбас.

Можливі перемовини глав України та Росії прокоментував очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Позиція держави-агресорки щодо тем розмови не змінилася.

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Лавров про зустріч Зеленського та Путіна

Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, які постраждали від шкоди, нанесеної односторонніми діями його режиму, ми готові, хай приїжджає,

– заявив Лавров.

Глава МЗС Росії уточнив, що український лідер може провести зустріч з російським у Москві, Сочі, Санкт-Петербурзі.

Однак про питання Донбасу у Кремлі далі не готові говорити. Традиційно там заявляють, що "Донбас потрібно обговорювати у межах Тристоронньої контактної групи". Про окупований Крим Лавров взагалі не згадав.

Можлива зустріч Зеленського й Путіна: коротко

Розмови про зустріч Зеленського та Путіна ведуть вже давно. Першим зустрітись запропонував український президент ще у квітні 2021 року. Він казав, що може зробити це у будь-якій точці Донбасу.

Путін тоді відповів, що готовий прийняти українського лідера у Москві. Але додав – про окуповані території та війну говорити не хоче.

Згодом український лідер доручив керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі.

У вересні Москва стала поступово відхрещуватись від зустрічі. Їй не подобалася позиція Києва щодо мінських угод. Пєсков запевняв, нібито Путін був готовий до зустрічі, але ситуація з мінськими домовленостями призвела до "глухого кута".

Відтоді у Кремлі періодично заявляють про готовність до перемовин, однак завжди не хочуть говорити про Донбас.

До речі, про можливу зустріч Зеленського і Путіна: дивіться відео