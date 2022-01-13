Готовий захищати країну, – Кличко каже, що у разі нападу Росії, як колишній солдат піде на фронт
13 січня 2022 , 17:20Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кличко у фейсбуці
Віталій Кличко заявив, що у разі вторгнення Росії на територію України піде на фронт. Він наголосив, що готовий захищати батьківщину.
Про це міський голова української столиці повідомив у інтерв'ю журналісту британського Channel 4.
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Як солдат у минулому, я готовий захищати свою країну, її незалежність, територіальну цілісність,
– сказав мер Києва.
На уточнююче запитання, чи піде політик воювати на фронт, Віталій Кличко відповів: "Так, звичайно".
Міський голова столиці також зазначив, що Україні потрібна підтримка союзників, зокрема європейські держави повинні мати єдину позицію стосовно боротьби з агресією Росії.
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