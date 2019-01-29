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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вакарчук про зустрічі з президентом: Готовий спілкуватися з будь-ким задля досягнення мети

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Getty Images

      Популярний український музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зазначив, що зустрічається з різними людьми, включно з державними чиновниками та політиками, а також президентом Петром Порошенком. З усіма він здебільшого говорить на тему змін в Україні.

      Про це артист розповів у ефірі телеканалу ZIK.

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      "Я спілкуюся з різними політиками та державними чиновниками. Безумовно, я спілкувався з Президентом. Один відсоток розмов займає: "Доброго дня. Як справи?", а 99 відсотків мовиться про моє бажання справжніх змін в країні", – переконує Вакарчук.

      За його словами, коли лише розпочиналася розмова про Антикорупційний суд і цього навіть не було у вимогах Міжнародного валютного фонду, були люди, які хотіли змін.

      Мовиться про активістів, представників громадського сектору. Ми разом з ними думали про те, як зробити так, щоб така установа як Антикорупційний суд існувала. Безумовно, були розмови з Президентом з цього приводу. Також писали листи, один з яких був ініційований мною. Для мене велика честь, бо його підписали ієрархи православної церкви Філарет та Блаженніший Святослав. Також його підписала велика кількість моральних авторитетів: Ада Роговцева і Сергій Жадан,
      – зауважив музикант.

      Як наголосив він, ці перемовини були насправді дуже важливими. Саме ці люди, поруч, з якими стояв, стали в авангарді цього руху. І саме без спілкування з президентом та без дискусій, мабуть, все це відбувалося б набагато повільніше, додав лідер "Океану Ельзи".

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      "Звісно, не всі ці процеси бачать і не про всі ми говоримо голосно, але це не моє завдання розказувати про свої заслуги. Оскільки виникло питання, то я розказую, що саме так відбувається моє спілкування з президентом. Я вважаю себе свідомим громадянином, якому болить ситуація в країні, бо я бачу, що відбувається. І, наприклад, Антикорупційний суд, я переконаний нам дуже потрібен, і це важливо. Тому я готовий спілкуватись з будь-ким, хто допоможе мені досягти цієї мети", – підсумував артист.

      До слова, раніше у ЗМІ поширювали інформацію, що Святослав Вакарчук нібито може підтримати Петра Порошенка на виборах президента, що відбудться у березні. Згодом менеджерка "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко спростувала це, назвавши такі чутки "відвертою брехнею".

      З біографією Святослава Вакарчука Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

      останні заяви святослава вакарчука:
      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Президент України Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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