Чи готуватись українцям до наступу з Білорусі: Жданов назвав головні ознаки

Загроза наступу з боку Білорусі залишається реальною. Однак чи зможуть росіяни зібрати достатньо бійців – питання спірне.

На думку Олега Жданова, найближчі місяці вони не зможуть зібрати стотисячне угруповання. Ба більше, Росія вже звідти забирає людей, вважаючи, що білоруська армія їх належним чином підготувала. Про це військовий експерт сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.

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Нереальний план

За словами Жданова, у навчальних центрах білоруські інструктори справді готують мобілізованих, яких привозять із Росії. Причому туди їх завозили ешелонами, а звідти вивозять в екстреному порядку літаками.

Якщо тенденція буде зберігатися і ми триматимемо стабільно кількість російських втрат не менше батальйону на добу, то я думаю, що накопичити там 100 000 солдатів – це взагалі план, який Росія не зможе реалізувати,

– переконаний Жданов.

Крім того, додає він, у держави-агресорки закінчується озброєння, яке сьогодні можна поставити в стрій, щоб воно було здатне виконувати бойові завдання.

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