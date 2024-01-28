Україна стане ще сильнішою, – Зеленський заінтригував графіком зустрічей на новий тиждень

Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням. Президент повідомив, що цього тижня заплановані важливі зустрічі, які посилять Україну.

Глава держави розпочав своє звернення із подяки українським військовим, які тримають фронт від Куп'янська до Кринок.

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Нові домовленості

Також президент анонсував нові зустрічі з міжнародними партнерами цього тижня. Вони стосуються позицій України в Європі, стосунків з ЄС, а також міжнародних інституцій.

Зеленський висловив впевненість, що за підсумками нового тижня можна буде сказати, що Україна стала ще сильнішою.

Це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки,

– підкреслив український лідер.

Також президент повідомив про підготовку нових оборонних пакетів для військових.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб домовленості працювали, а "стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів".

Яких успіхів Україна досягла за преший місяць нового року

Глава держави підбив підсумки січня. Зеленський розповів про сім досягнень.