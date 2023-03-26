Чи готується Росія застосувати ядерну зброю: у Пентагоні проаналізували загрози

26 березня 2023, 22:23
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Джерело:

Reuters

Путін говорить про наміри розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Однак в Пентагоні наразі реагують досить розмірено.

Так, у Міноборони США зазначили, зараз немає ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Однак за ситуацією пильнують.

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 Ми не бачили жодних підстав коригувати нашу стратегічну ядерну позицію, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю,
– наголосили у Пентагоні.

Додали, що залишаються відданими колективній обороні альянсу НАТО.

Що відомо про погрози Росії

Автор: Ольга Музика