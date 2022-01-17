Готуються до приїзду Порошенка: в "Жуляни" стягнули нацгвардійців і поліцію
Джерело:24 канал
Петро Порошенко у понеділок, 17 січня, повертається до України. Він літаком прибуде в аеропорт "Жуляни".
Перед прибуттям політика до летовища стягнули співробітників поліції та Нацгвардії. Кордони з правоохоронців виставили на вході, всередину пускають лише тих, у кого є білети на виліт.
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Видання "Сьогодні" повідомляє, що поблизу терміналу "А", де очікується повернення Порошенка, вже зібралося близько 200 його прихильників. Водночас усі узбіччя заставлені машинами та мікроавтобусами з рівненськими, київськими, харківськими, донецькими та іншими номерами.
Окрім цього, відомо, що прихильникам народного депутата дозволили завести техніку, зокрема:
- монтують екран;
- виставляють звук.
У "Жулянах" очікують прибуття Порошенка / Фото Катерини Соляр, 24 канал
Прихильники Порошенка очікують його прибуття у "Жулянах" / Фото Катерини Соляр, 24 канал
У "Жуляни" стягнули поліцію та Нацгвардію / Фото з фейсбуку Юрія Бірюкова
Справа Порошенка: що відомо
- Петру Порошенку 20 грудня 2021 року оголосили підозру у державній зраді. Вона стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій Донбасу.
- Після того, як політик проігнорував слідчих Державного бюро розслідувань, які намагалися викликати його на допит, з'ясувалося, що він виїхав за кордон.
- Народний депутат записав відеозвернення, в якому заявив, що не прийде на допит ДБР. Однак замість нього туди 23 грудня прийшли його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань.
- Заступник генпрокурора Олексій Симоненко надіслав у парламент повідомлення про підозру Порошенкові. Офіційний лист був адресований спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.
- Печерський районний суд Києва 6 січня арештував майно народного депутата. Адвокати попросили суд призначити засідання на 17 січня, коли Порошенко повернеться в Україну.
- Зокрема мовиться про засідання, на якому планується обрати запобіжний захід політкові.