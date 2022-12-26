Зважайте на сирени, – Зеленський закликав українців готуватися до нових атак і провокацій

Ситуація в енергосистемі країни та на фронті залишається вкрай важкою – до того ж ворог готує нові обстріли. У цьому запевнив українців Володимир Зеленський під час свого звернення.

У Збройних Силах наголошують, що кожного дня готуються до потенційних ракетних атак ворога по Україні. Водночас Президент України Володимир Зеленський зазначив, що людям також слід не втрачати пильність – цивільні повинні бути готовими до обстрілів.

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ППО напоготові, однак сиренами нехтувати непотрібно

Варто сказати, що українські системи протиповітряної оборони, які нам надають західні союзники, блискуче справляються з дронами, ракетами та іншими повітряними цілями, що запускають окупанти. Проте сподіватися лише на це – не варто, оскільки прильоти все ж є. Хоча їх, звісно, не так багато, як би хотілося ворогові.

Будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується, держава готується, і кожен має підготуватися. Зважайте, будь ласка, на сирени,

– сказав глава держави.

Власне, слід до цієї теми згадати, що українська ППО уже знищила приблизно 70 дронів із другої партії, які Іран надав Росії. Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що українським захисникам вдається під час кожної з масованих атак збивати від 70 до 100 відсотків повітряних цілей окупантів. Це приголомшливий результат, однак знову ж таки – звичайним громадянам не варто розслаблятись.

Зброя від партнерів допомагає втілити мрію українців про відсутність тривог

У понеділок, 26 грудня, стало відомо, що у Кривому Розі помер чоловік , який 16 грудня постраждав від масованого ракетного удару. Про це важко говорити, однак надзвичайно важливо, адже люди часто ігнорують повітряні тривоги та наражають своє життя на небезпеку.

Завдяки тому, що країни Європи та США постачають Збройним Силам системи протиповітряної оборони, над нашою державою вдається створити "купол", який зупиняє російські ракети та унеможливлює прильоти.

Власне, нещодавно Сполучені Штати Америки повідомили, що нададуть українській армії ЗРК Patriot. Установки допоможуть закрити небо та втілити у життя одну з найбільших мрій українців – відсутність тривог.



Чому Україні так важливі американські системи ППО / Картинка 24 Каналу