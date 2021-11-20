Говорили про безпеку на кордоні: Данілов зустрівся з міністеркою нацоборони Канади

20 листопада 2021 , 10:17
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Джерело:

РНБО

Олексій Данілов у Канаді зустрівся з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Зокрема вони обговорили безпекову ситуацію навколо кордонів України.

Зустріч відбулась в рамках Галіфакського безпекового форуму, що відбувається в Канаді. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов очолює українську делегацію.

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Данілов в Канаді обговорив з безпекову ситуацію

У рамках роботи форуму обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд,
 – мовиться у повідомленні. 

З української сторони на зустрічі були:

  • секретар РНБО України Олексій Данілов;
  • заступник Керівника Офісу Президента Роман Машовець;
  • заступник міністра оборони Анатолій Петренко.

Олексій Данілов також візьме участь в одній із сесій Галіфакського безпекового форуму. Останній відбувається від 19 по 21 листопада. 

Секретар РНБО також обговорить безпеку в Україні та світі з керівниками безпекових органів країн-учасниць форуму.

Коротко про ситуацію на кордонах України

Автор: Діана Квасневська