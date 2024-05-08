По всій Україні сьогодні можуть відключати світло: о котрій годині і кому

В ніч на 8 травня росіяни вчергове обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Через атаку по всій Україні. можливе обмеження побутових та промислових споживачів.

Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям та можуть тривати з 18:00 до 23:00. Інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

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Дефіцит електроенергії

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години, які є піковими.

Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами,

– повідомили в "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" наразі застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.

В "Укренерго" додали, що це був вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктам енергетики, починаючи з 22 березня. Споживачі центрального регіону наразі заживлені резервними схемами, а на пошкоджених об’єктах працює ДСНС та тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Масований удар по Україні: коротко