Окрім ушкоджень кінцівок, у нього в тілі застрягли осколки боєприпасу. Це сталося приблизно о 10 годині вечора 18 жовтня.

Інша подія Жбурнув гранату в односельців: житель Одещини вирішив "розібратись" за старі образи

П'яний розбирав гранату

За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. У цей вечір він вирішив розрядити запал від гранати.

Чому саме трапився вибух, слідчі встановлюють. Потерпілому 45 років і він досі перебуває в лікарні.

Схожий випадок нещодавно

У Калуші на Івано-Франківщині 1 вересня пролунав вибух у 5-поверхівці. Згодом повідомили, що там вибухнула граната.

Як наслідок, загинув чоловік, який перебував тоді у квартирі. Слідчі зібрали осколки пристрою у квартирі та направили їх на експертизу.