Граються у "велику загрозу", – Арахамія про мету стягування російських військ до українських кор
Джерело:"Цензор. НЕТ"
До нового вторгнення Росії Україна має бути постійно готовою. У таких реаліях змушені роками жити мільйони українців.
Про це сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, Україна досі опрацьовує різні сценарії розвитку подій.
До теми "Бліц-операція": назвали стратегічний об'єкт України, який може захопити Росія
"Розкривати реальні деталі такої підготовки – неправильно. Ми не повинні інформувати агресора про те, як конкретно збираємось захищатись. Максимально широке "попередження" Росії про майбутню атаку може бути свідченням не лише підготовки цієї атаки, але й дипломатичного тиску – на Україну і на країни Заходу", – сказав Арахамія.
Інтерес Росії у такому випадку більш ніж очевидний. Кремль вимагає максимально швидкої сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку – 2",
– додав він.
Які інтереси в Росії
Арахамія пояснив, що логіка окупантів така: спроба обміняти газогін на обіцянку відмови від агресії проти України. Країни НАТО та ЄС сприймають ситуацію надзвичайно серйозно.
"Тому немає нічого дивного у тому, що і цього разу Кремль грає в гру "велика загроза", яку можна зупинити поступками", – сказав Арахамія.
Збільшення кількості російських окупантів біля кордонів України: що відомо
- Про стягування російських військ до українських кордонів повідомляли іноземні журналісти, а згодом інформацію підтвердила американська розвідка.
- За інформацією голови ГУР Міноборони Кирила Буданова, атакувати окупанти можуть у січні – лютому 2022 року.
- Дослідник Кирило Михайлов вважає, що концентрація військ Росії збільшиться у лютому 2022 року. Вона буде більшою, ніж весною 2021 року.