Греція зупинила прийом документів на візи для росіян

Греція з 24 червня зупинила прийом документів на візи для росіян. Мовиться, що це – на невизначений термін

Новину повідомили росЗМІ, повідомляє 24 канал. Водночас заявки, які подали до 24 червня, оброблятимуть.

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Чехія не видаватиме візи росіянам та білорусам

Чеський уряд схвалив рішення про тимчасове зупинення видачі віз та посвідок на проживання для громадян Росії та Білорусі. Заборона діятиме щонайменше до квітня 2023 року.

Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чехії через збройний конфлікт на території України, викликаним вторгненням військ Росії та підтриманим Білоруссю,

– мовиться у МЗС Чехії.

Море на курортах в Росії покрилося пліснявою

Російські загарбники розв'язують війни на чужих територіях, але не можуть привести до ладу власні регіони. Зокрема, цього літа росіянам доводиться купватися у морі, яке покрилося пліснявою.

Зокрема, у мережі опублікували світлини з курортів Краснодарського краю. Узбережжя вкрилося великою зеленою пліснявою. Водночас це не зупиняє росіян від купання. Вони відпочивають на брудних пляжах та навіть лізуть в запліснявілу воду.