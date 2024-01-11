Після оголошення студентів про пікет: дружина Гринкевича звільнилася з "Львівської політехніки"

11 січня 2024, 16:02
Читать новость на русском

Джерело:

ZAXID.NET

Дружина бізнесмена Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні на закупівлях для ЗСУ, 11 січня звільнилася з "Львівської політехніки". Цьому передувало оголошення студентів про пікет.

Професорка Світлана Гринкевич написала заяву за власним бажанням. Про це журналістам розповіли в університеті. 

Цікаво Фігурував у кримінальних справах і до війни: нові деталі у скандалі з Гринкевичами

Світлана Гринкевич звільнилася з політехніки

Напередодні, 10 січня, студенти оголосили про пікет з вимогою звільнити з роботи Світлану Гринкевич. Відповідна акція була запланована на п'ятницю, 12 січня, біля головного корпусу. Про це розповів керівник львівського осередку ГО "Українські студенти за свободу", студент "Львівської політехніки" Роман Мацуєв.

В університеті розповіли, що відповідно до наказу від 11 січня Світлана Гринкевич звільнена з посади професорки кафедри маркетингу та логістики. Уточнили, що написала заяву на звільнення "за власним бажанням".

"Наказ Nº155-3-10. Звільнити за власним бажанням за статтею 38 КЗпП України Гринкевич Світлану Степанівну з посади професора кафедри маркетингу та логістики з 11.01.2024", — розповіла Суспільному речниця університету Наталія Павлишин.

Читайте також Суд арештував майно Гринкевичів, однак доля Ясниського кар'єру під питанням: у чому річ

Що відомо про Світлану Гринкевич

  • Світлана Гринкевич – професорка, докторка економічних наук. Працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики "Львівської політехніки".
  • Через тиждень після затримання чоловіка, 8 січня ЗМІ повідомляли, що Гринкевич взяла відпустку "за сімейними обставинами".
  • За даними YouControl, вона є співзасновницею благодійного фонду Hope.UA, яким керує син Роман Гринкевич. Також співвласниця низки фірм родинного бізнесу.

До речі  "Хочеться жорсткіше приймати рішення": у Зеленського відреагували на скандал із Гринкевичами

Коротко про підозру львівському бізнесмену

  • Чоловік Світлани Ігор Гринкевич – львівський бізнесмен, якого наприкінці грудня 2023 року затримали на хабарі у розмірі 500 тисяч доларів. У ДБР повідомили, що підозрюваний намагався підкупити одного з керівників Бюро.
  • Кілька місяців тому відкрили кримінальне провадження за фактом оборудок з закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.
  • Як встановили під час слідства, до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні Гринкевичу підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони.
  • За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та зриву постачання.

Автор: Юлія Муріна