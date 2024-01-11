Після оголошення студентів про пікет: дружина Гринкевича звільнилася з "Львівської політехніки"

Дружина бізнесмена Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні на закупівлях для ЗСУ, 11 січня звільнилася з "Львівської політехніки". Цьому передувало оголошення студентів про пікет.

Професорка Світлана Гринкевич написала заяву за власним бажанням. Про це журналістам розповіли в університеті.

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Світлана Гринкевич звільнилася з політехніки

Напередодні, 10 січня, студенти оголосили про пікет з вимогою звільнити з роботи Світлану Гринкевич. Відповідна акція була запланована на п'ятницю, 12 січня, біля головного корпусу. Про це розповів керівник львівського осередку ГО "Українські студенти за свободу", студент "Львівської політехніки" Роман Мацуєв.

В університеті розповіли, що відповідно до наказу від 11 січня Світлана Гринкевич звільнена з посади професорки кафедри маркетингу та логістики. Уточнили, що написала заяву на звільнення "за власним бажанням".

"Наказ Nº155-3-10. Звільнити за власним бажанням за статтею 38 КЗпП України Гринкевич Світлану Степанівну з посади професора кафедри маркетингу та логістики з 11.01.2024", — розповіла Суспільному речниця університету Наталія Павлишин.

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Що відомо про Світлану Гринкевич

Світлана Гринкевич – професорка, докторка економічних наук. Працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики "Львівської політехніки".

Через тиждень після затримання чоловіка, 8 січня ЗМІ повідомляли, що Гринкевич взяла відпустку "за сімейними обставинами".

За даними YouControl, вона є співзасновницею благодійного фонду Hope.UA, яким керує син Роман Гринкевич. Також співвласниця низки фірм родинного бізнесу.

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