Грицак проти наміру урізати бюджет для СБУ

Намір Міністерства фінансів урізати бюджет для спецслужб негативно оцінює глава СБУ України Василь Грицак. Він зазначив, що левова частина фінансування йде на утримання військовослужбовців і співробітників СБУ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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На запитання журналістів, як він ставиться до планів урізати бюджет СБУ, Василь Грицак сказав:

"Негативно. Поясню: тому що я не можу сказати, що співробітники Служби безпеки жирують сьогодні. Я відверто це скажу".

Грицак зазначив, що левова частина фінансування йде на утримання військовослужбовців і співробітників СБУ.

Ми дуже мало коштів отримуємо на розвиток. Ми дуже мало коштів отримуємо для будівництва житла для військовослужбовців,

– пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів вважає за необхідність скоротити витрати на Службу безпеки та Генеральну прокуратуру України.