Грім без дощу: що не так із ядерними навчаннями Росії

Росія проводить ядерні навчання "Гром-2022" (українською – "Грім-2022") та робить гарну міну при поганій грі. 24 канал розповідає про чергову "лякалочку" Кремля та відповідь на неї цивілізованого світу.

Що таке навчання "Гром-2022"

Це навчання російських стратегічних ядерних сил, що почалися 26 жовтня 2022 року. Про деталі навчань ще 18 жовтня розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Програма навчань – пуски з трьох підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски з літаків стратегічної авіації, а також – пуск ракет "Сармат". Їх мета – перевірка міжконтинентальних балістичних ракет.

У самій Росії це назвали "відпрацуванням завдання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".

Прологом для навчань "Гром-2022" стала потужна заява держсекретаря США Ентоні Блінкена, яка відразу понизила їхній статус.

Ми прямо і дуже чітко повідомили росіянам, президенту Путіну, про наслідки застосування ядерної зброї,

– Блінкен передає привіт 26 жовтня учасникам ядерних навчань у Росії.

У навчаннях "Гром-2022" були задіяні:

рухомий ґрунтовий ракетний комплекс "Ярс";

ракетний підводний човен стратегічного призначення Північного флоту "Тула”;

2 стратегічні ракетоносці дальньої авіації Ту-95МС.

Під час тренування з космодрому "Плесецьк" було здійснено пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" – вона прилетіла на Камчатку.



Головні руські стратеги роблять вигляд, що керують навчаннями "Гром-2022" / фото – МО РФ

Також з акваторії Баренцевого моря було здійснено пуск балістичної ракети "Синєва". Екіпажі Ту-95МС дальньої авіації виконали пуски крилатих ракет повітряного базування.

Завдання, передбачені під час тренування стратегічних сил стримування, виконані повному обсязі. Усі ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики. Було перевірено рівень підготовленості органів військового управління та навички роботи керівного та оперативного складу з організації управління військами,

– рапортував очільник російського Генштабу Герасимов Путіну про нібито успішність навчань.

Попри переможні реляції потрібно розуміти, що це брязкання застарілою зброєю. Росія наразі не має нових ракет. Власне, самі навчання пройшли у формі відстрілу найстаріших ракет, після чого йде традиційне подовження строків їхньої придатності.Наявні нині у Росії ракети є лише "глибокими модернізаціями" старих ракет, в більшості – часів СРСР, на відміну від "глибокої модернізації" у США, вони зроблені за принципом "і так піде". При цьому, заявлені пуски розпіарених "Сарматів", схоже, не відбулися. Принаймні, у фінальному пресрелізі МО РФ про них не знадали (цікаво, що сталося, невже санкції діють?).

Наразі перший і єдиний підтверджений пуск ракети РС-28 ("Сармат") відбувся 20 квітня 2022 року, після чого в серпні було укладено контракт на виробництво та постачання до армії (на хвилинку, в умовах санкцій). А після цього – тиша.

Чомусь нічого не чутно про "Посейдон" та інші російські "вундер ваффе". А саме цих "розробок" пропагандисти пропонували боятись світу.

Розлого Що не так із ядерними торпедами "Посейдон"

Невідомо, в якому стані ядерні заряди – це товар штучний, ба більше, обмеженого строку придатності, звісно, вони часів СРСР та, звісно, без жодної гарантії. Атомна галузь в Росії вже багато років деградує та поступово перетворюється на міну сповільненої дії. Останнім гучним епізодом була аварія на невідомій російській АЕС (або невідомому підводному човні – спадкоємці сумнозвісного "Курська"), що спричинила появу у червні 2020 року радіоактивної хмари над Скандинавією.

Чи були ці навчання дійсно "ядерними"

Ні, ядерний удар лише імітувався. Це нормальна практика. Проте, ракети були справжні, хоч і застарілі. Вони дійсно спроможні нести ядерний заряд. Проведення справжніх ядерних навчань заборонено міжнародними угодами 1963 та 1996 років. Росія, як правонаступниця СРСР є автором першої та підписантом другої.

Наразі реальні "ядерні навчання" проводить лише союзниця Росії – Північна Корея. У КНДР не лише запускають ракети, лякаючи Південну Корею та Японію, але й здійснюють підземні ядерні вибухи.

СРСР свої останні підземні ядерні навчання здійснив у 1990 році. Після цього у Москві вирішили не ризикувати та відмовились від такого роду ескалації.

Гра для двох

Наразі Росія веде агресивну війну проти України й за 8 місяців вторгнення не лише не досягла значних успіхів, але й втратила стратегічну ініціативу та більшу частину боєздатної армії.

Ще напередодні вторгнення Росія та її керівництво почало активно підіймати тему ядерного шантажу. Зокрема, погрози від Путіна пролунали під час візиту до Москви президента Франції Макрона. Власне, одним із приводів вторгнення росіян були звинувачення України у таємній роботі над ядерним проєктом.

Згодом Росія неодноразово нагадувала світу, що має ядерну зброю, захоплювала ЧАЕС та ЗАЕС, обстрілювала їх, а також активно пускала крилаті ракети над іншими українськими ядерними об'єктами. У жовтні Росія звинуватила Україні у нібито провокації з "брудною бомбою".

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Все це говорить про небезпечний рівень ядерної ескалації та ненульовий ризик ядерної війни. Особливість ядерної зброї полягає в тому, що вона "любить тишу", а будь-який "вкид" цієї теми вже є ескалацією та порушенням етикету.

Чому президент Росії продовжує говорити про здатність застосувати тактичну ядерну зброю, якщо у нього таких намірів немає? Зрештою, він може закінчити це все, просто пішовши з України,

– заявив президент США Байден 28 жовтня.

Щоб охолодити Росію, у НАТО передали Москві кілька "привітів" – спочатку на словах, а згодом і серією власних пусків. Так, на початку вересня США здійснили два пуски своїх міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III. Крім того, 17 жовтня почалися традиційні натівські навчання з ядерного стримування "Стійкий полудень" (англійською –Steadfast Noon).

Так, ці навчання традиційно проходять у жовтні, проте, нині вони мають зовсім інший меседж – показати Росії, що ядерна ескалація – це гра, у яку можуть грати двоє. Не дарма, навчання відбувалися у Північному морі – лише за 1000 кілометрів від кордонів Росії, тобто, у зоні досяжності ракет "агресивного блоку НАТО". До речі, російські пропагандисти чомусь цю тему вирішили особливо не розкручувати, хоча раніше дуже полюбляли розповідати, як браві російські ВПС перехоплювати "ворожі" літаки.

Не стала Росія акцентувати увагу й на тому, що нова стратегія національної оборони Пентагону відхилила обмеження на використання ядерної зброї. Дарма, адже адміністрація Байдена фактично змінила свою ядерну політику й тепер США "підтримуватимуть дуже високу планку застосування ядерної зброї". Це значить, залишають за собою можливість використання зброї у відповідь на неядерну стратегічну загрозу своїй країні, американським силам за кордоном або союзникам.

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Чому саме зараз?

, промовчали в Росії й про раптову зміну графіку прибуття до Європи B61-12, термоядерної бомби , що є основною ядерною зброєю США. Спочатку планувалося, що її доставлять до Старого світу лише навесні 2023 року, проте, "раптово" у Пентагоні передумали, та перенесли подію на грудень 2022-го. На відміну від усіх наявних російських зразків, це не просто 12-а модифікація, а фактично нова розробка, що вже пройшла випробування та, за оцінками експертів, є найстрашнішою зброєю США.

Як і Steadfast Noon, навчання "Гром" є традиційними і для Росії. Взагалі, навіть ще за часів СРСР осінь була часом проведення ядерних навчань. Це пішло з 50-х, коли "совєти" провели 14 вересня 1954 сумнозвісні навчання на Тоцькому полігоні.

Радянський репортаж про навчання на Тоцькому полігоні 1954 року з реальними кадрами ядерного вибуху:

У 90-і ядерні навчання в Росії почали проводити влітку, проте, з 2008 року Росія повернулася до жовтневих традицій.

Виключенням стали навчання 2014 року – вони пройшли 8 травня, на свято "Побєдобєсія", та стали нагадуванням світу, що не потрібно заважати спробам анексії українських територій.

Втім, тут є нюанс. Востаннє осінні навчання "Гром" відбувались у грудні 2020 році, але в 2021 вони були без жодних пояснень перенесені та пройшли 19 лютого 2022 року – за 5 днів до вторгнення в Україну. Під час навчань 19 лютого були застосовані ракети "Кинджал" і "Калібр". Вже за кілька днів вони полетять в Україну та завдадуть нашій державі чималої шкоди. Фактично навчання 19 лютого 2022 року стали генеральною репетицією вторгнення та прологом майбутнього ракетного терору Росії проти України. Не дарма, разом з Путіним у бункері за пусками споглядав його спільник – білоруський диктатор Лукашенко.

Лукашенко в гостях у Путіна в його бункері 19 лютого 2022 року / фото Кремля

Саме тому, нині також є побоювання, що Росія скористається навчаннями "Гром-2022", як прикриттям для нових пусків крилатих ракет по Україні. Втім, на них будуть чекати. Українські ППО демонструють чудовий відсоток ураження російських ракет (до 90%), проблемою є лише умовно гіперзвукові "Кинджали", втім, їх у Росії залишається вже менше критичної межі. Те саме, й з іншими ракетами.

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Чи наважиться Путін

Російська воєнна доктрина передбачає застосування ядерної зброї лише, як удар у відповідь, власне, це було прописано у фабулі навчань "Гром-2022". З іншого боку, для Росії ніколи не було проблемою порушити якусь угоду, згадайте хоча б Будапештський меморандум.

Дійсно така вірогідність існує, вона, на жаль, ненульова. Звісно, за умови, що російський ядерний потенціал – не фікція, час якої минув. Проте, цього не знає навіть сам Путін.

Так, 26 жовтня в небі над Білоруссю зафіксували російські МіГ-31, які можуть бути носіями тих самих "Кинджалів". Ці ракети можуть бути носіями ядерних зарядів.

Путін пояснює про "рай": дивіться відео:

Наразі ніхто не може залізти в голову російського автократа. Путін скільки завгодно може "задумуватись, щоб ми насторожилися", проте, він має розуміти, що наказ на бойове застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки – відповідь буде страшною.

Чи може Путін використати ядерну зброю – дивіться відео: