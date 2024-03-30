Казахів закликали виїхати з 2 регіонів України: офіцер ЗСУ припустив, як з цим пов'язана Росія

Посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути територію Одеської та Харківської областей. Буцім через "зростаючу напруженість та нестабільну ситуацію з безпекою".

Казахам пропонують скористатися маршрутами через Польщу та Молдову. Така заява не виникла на порожньому місці, як пояснив 24 Каналу офіцер ЗСУ та боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець, до цього може бути причетною Росія.

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Офіцер ЗСУ підкреслив, що Казахстан – це дружня та союзна держава з Росією, яка активно допомагала росіянам уникати санкційного режиму та сприяла постачанню підсанкційних товарів.

Тому їхнє дипломатичне представництво може використовуватися для проведення інформаційно-психологічних операцій. Іншими словами – вкидання масової дезінформації,

– наголосив Тарас Березовець.

Якби подібне попередження поступало від західних союзників, у такому випадку можна до нього поставитися серйозно. Утім, європейські посольства не повідомляли про необхідність евакуації їхніх громадян. Тому немає підстав довіряти Казахстану.

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