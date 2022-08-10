Паспорт з тризубом: коли в Україні закінчаться суперечки про громадянство

Чи може стати громадянином України учорашній росіянин? А якщо він засуджує війну і персонально путіна, але не знає мови та історії України? Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Чи може бути громадянином України той, хто пише заяву про отримання громадянства іншої країни, маючи на руках паспорт із тризубом? Чому український паспорт значно легше отримати тим, хто обертається в політичних елітах і водночас складно зробити це тим, хто на периферії?

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Про те, хто заслуговує отримати громадянство, розмови йдуть давно. Вони розгоряються з новою силою, коли паспорт з тризубом отримує особа із сумнівною репутацією та мотивами або ж коли питання громадянства вплітають в політичні чвари.

Спробуємо розібратись, що дає громадянство України? Чому довкола нього постійно вирують пристрасті та що було б варто змінити в наших законах, щоб нарешті припинити суперечки, кому і за що його давати, а кому ні?

Що дає громадянство

Сучасний світ відкритіший, ніж будь-коли до того. Мільйони людей щороку мандрують між країнами: хтось як турист, а хтось у пошуках кращих умов життя. Український паспорт дуже для цього корисний. З ним можна в'їхати без візи або з оформленням візи на місці у 144 країни. За показником безвізового доступу український паспорт на 35 місці Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Ще одна категорія людей – ті, хто шукає прихисток в Україні й хоче тут залишитись. Конституція України гарантує їм базові права людини: можливість працювати, отримувати медичну допомогу та освіту незалежно від того, чи ти маєш український паспорт. Як і в інших демократичних державах, економічні та соціальні права держава Україна забезпечує людям незалежно від наявності громадянства.

Тому цінність громадянства ховається у виняткових правах громадян, до яких іноземці не мають доступу. Лише громадяни України можуть брати участь в управлінні справами держави. Така можливість реалізується декількома шляхами.

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Перший з них – обрання влади через голосування на виборах. Це можуть зробити винятково повнолітні громадяни нашої держави. Українці обирають президента, народних депутатів та місцеву владу і в такий спосіб визначають, хто ухвалюватиме рішення від їхнього імені впродовж найближчих кількох років. Обрана Верховна Рада призначає на посади прем'єра та міністрів, а тому, голосуючи на виборах до парламенту, ми не лише формуємо склад парламенту, але й опосередковано визначаємо обличчя влади виконавчої.