"У 95% випадків навчаємося – у бою": історія створення легендарної Group 13 ГУР

Підрозділ Group 13 ГУР МО був створений для знищення російського флоту. На рахунку цієї групи операторів морських дронів уже більше півдесятка ворожих військових суден.

Приблизно рік тому керівництво ГУР МО запропонувало створити новий підрозділ саме для боротьби з російськими кораблями. Про це засновник та командир Group 13 з позивним "Тринадцятий" розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Історія створення підрозділу

Охочих долучитися до Group 13 було чимало, проте не всім це вдавалося. Кожен, хто бажав приєднатися, проходив відбір та особисту співбесіду з командиром.

Не всі сюди потрапили, хто хотів. Тому що ми не намагаємося зробити там взвод, роту чи батальйон. Ми намагаємося зробити максимально компактний, але при цьому ефективний підрозділ. І ми на цьому рівні над цим працюємо кожен день. Ми будуємось, ми ростемо, ми навчаємось,

– розповів "Тринадцятий".

За короткий проміжок часу підрозділ виріс до світових результатів – тепер Group 13 здійснює унікальні операції, яких не було в історії світових війн.

Бійці навчаються в реальних бойових умовах

Українські воїни різних родів військ проходять навчання закордоном, переймають нання та досвід іноземних колег, освоюють їхню зброю та тактики ведення бою. Водночас немає нікого, хто б міг навчати бійців Group 13.

Однією з причин є те, що використання морських дронів-камікадзе MAGURA V5 в умовах війни для боротьби з ворожим флотом – це нова тактика у світі.

Немає таких людей, хто може приїхати, наприклад, в нашу країну і навчити наш підрозділ. Вони можуть поділитися своїм досвідом ведення бойових дій, наприклад, в масштабах кораблів. Але це зовсім інше,

– поділився командир підрозділу.

За його словами, кожна місія надає бійцям неоціненний досвід, яким ніхто не може поділитися.

У 95% випадків навчання наше проводиться в реальних бойових умовах,

– підсумував "Тринадцятий".

Україна знищує російські кораблі