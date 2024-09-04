Місцями грози: у Львові та області оголосили штормове попередження

У Львові та області оголосили штормове попередження. Мовиться про I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики, зокрема, попереджали про небезпечні метеорологічні явища. Тому в області варто очікувати грози та дощі.

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Що відомо про штормове попередження у Львові

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що по території Львівської області та місту Львову у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 4 вересня місцями триватимуть грози.

Саме тому метеорологи оголосили по всій області І рівень небезпечності, жовтий.



Штормове попередження у Львові 4 вересня / Фото Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Раніше в Укргідрометцентрі зазначили, що 4 вересня погода буде теплою, а подекуди навіть спекотною. У центральних, південних областях та в Криму місцями буде негода у вигляді короткочасного дощу та грози.

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