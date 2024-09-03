В Україну насуваються грози: три області накриє потужна негода
В трьох областях України 4 вересня буде вирувати потужна негода. Через негоду там оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.
Цього ж дня дощі синоптики прогнозують у частині нашої держави. Також можливі сильні штормові пориви вітру.
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Де варто очікувати грози та сильні вітри
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на 4 вересня у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. У цих трьох регіонах очікують грози та оголосили І рівень небезпечності.
У Харківській області метеорологи прогнозують також сильні пориви північно-східного вітру, які можуть сягати до 15 – 20 метрів на секунду. Самі ж грози у Запорізькій області очікують вдень, у Харківській – вранці та вдень, а у Херсонській – впродовж усієї доби.
Окрім цього, також синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до аварії генераторів, підстанцій, трансформаторів та пошкодження ліній електропередач.
Якою загалом буде погода в Україні 4 вересня
- В Укргідрометцентрі зазначили, що 4 вересня погода буде теплою, а подекуди навіть спекотною. У центральних, південних областях та в Криму місцями буде короткочасний дощ та гроза.
- За даними синоптиків, вдень фіксуватимуть 23 – 28 градусів тепла, в Карпатах вдень буде 18 – 23 градусів вище за нуль. На Закарпатті буде спека з температурою до 32 градусів тепла.
- В Укргідрометцентрі також попереджали, що дощі та грози накриють Україну з 3 по 5 вересня. Здебільшого негода вируватиме у центральних областях нашої держави.
- Цікаво, що в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Діана Кривобок розповіла, що осінь в Україні почнеться зі сухої та теплої погоди. Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури.
- Окрім цього, експертка розповіла, що метеорологічне літо закінчиться, коли середня добова температура буде на рівні +15 градусів декілька днів поспіль, не змінюючись. Ймовірно, це станеться у другій декаді вересня.
- Сильних опадів впродовж вересня синоптики також не прогнозують, подекуди можуть бути короткочасні грозові дощі. Адже для цього місяця притаманне послаблення грозової діяльності.