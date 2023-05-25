Стали на коліна й просять їх принижувати, – ОПУ про авіарейси в Грузії для росіян

Вперше за 4 останніх роки 19 травня до Грузії з Росії прибув прямий літак, це сколихнуло хвилю бунтів та протестів прямо неподалік злітної смуги. Грузини виступають проти перельотів з країни-агресорки. Ба більше, стало відомо, що з 15 червня грузинська авіакомпанія запустить транзитні авіарейси для росіян до Європи.

Цим грузинський уряд буквально відмовляється від євроінтеграції і підписує собі вирок на служіння Росії. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк переконаний, що модератором процесів всередині Грузії є олігарх Бідзіна Іванішвілі. Президентка Грузії не має достатньо повноважень, але Саломе Зурабішвілі займає правильну позицію щодо подій у Грузії.

Які наслідки матиме Грузія

Уряд Грузії сьогодні обрав абсолютно продуману антизахідну позицію. Країна вибрала для себе роль "Білорусь 2.0". Там досі вважають, що Росія може не програти в цій війні й очікують, що будуть отримувати певні зиски від єдиного ринку з Росією та повністю залежатимуть від російських кредитів.

Вони не будуть мати стосунку до європейського чи євроатлантичного ринку. Вони будуть абсолютно маріонетковою державою попри те, що частину території контролюють російські проксі. Їх принизили у 2008 році, а сьогодні вони на колінах і кажуть: "продовжуйте нас принижувати",

– прокоментував політик.

Він переконаний, що грузинське суспільство ще трішки подумає, а згодом почнуться жорсткі протестні процеси в країні. Важко сказали, коли це станеться, але історія Грузії показала неодноразово, як народ вміє захищати своє право бути таким, як хоче.

"Грузинський уряд однозначно вибрав антизахідну позицію, використовує антизахідну риторику. І коли Росія програє у війні, це буде мати важкі економічні наслідки, я вже не кажу про репутаційні наслідки для майбутнього Грузії", – резюмував Подоляк.

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