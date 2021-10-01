Прем'єр Грузії повідомив про затримання Саакашвілі

Вранці 1 жовтня Міхеїл Саакашвілі показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся у Грузію. Ввечері прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що політика затримали.

Грузинські правоохоронці затримали третього президента країни та колишнього очільника Одеської області Міхеїла Саакашвілі після його повернення на батьківщину.

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У Грузії затримали Саакашвілі

Третій президент Грузії, який перебував у розшуку, Міхеїл Саакашвілі затриманий. Його перевели до пенітенціарної установи,

– заявив прем'єр.

Гарібашвілі додав, що у грузинських правоохоронних структур заздалегідь була інформація про переміщення політика з України до Грузії. "Було вжито відповідних заходів, відомства діяли скоординовано, і обрали такий час і місце, щоб для його арешту були мінімальні перешкоди", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше під час брифінгу міністр внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе зазначив, що Саакашвілі всупереч власним заявам не перетинав кордон Грузії.

Повернення Саакашвілі у Грузію: що відомо

Міхеїл Саакашвілі вранці 1 жовтня опублікував відео грузинською мовою, у якому розповів, що повернувся на батьківщину.

Речниця політика Дарина Чиж підтвердила, що він у Грузії.

У партії "Грузинська мрія" назвали поширені політиком відео "фейком", а його дії – "клоунадою".

Водночас у партії Саакашвілі наполягали, що він таки в'їхав у Грузію. Його обіцяли показати 2 жовтня – у день муніципальних виборів.

У 2014 році проти Саакашвілі в Грузії порушили кілька кримінальних справ. У 2018 році його заочно засудили до 3 років ув'язнення за перевищення повноважень. Інший термін – на 6 років ув'язнення – він отримав за причетність до побиття у 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.