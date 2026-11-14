Путін пропонує "гуманітарну операцію" на Донбасі: чому Україна має насторожитися

Володимир Путін запропонував організувати в Костянтинівці на Донеччині так звану "гуманітарну місію" за прикладом окупованих Олешок. Російський диктатор стверджує, що в місті залишаються 400 – 500 цивільних, і запевняє, що готовий гарантувати безпеку такої операції. Але за цими словами ховається пастка. Деталі – в матеріалі 24 Каналу.

Володимир Путін запропонував організувати в Костянтинівці на Донеччині так звану "гуманітарну місію" за прикладом окупованих Олешок. Російський диктатор стверджує, що в місті залишаються 400 – 500 цивільних, і запевняє, що готовий гарантувати безпеку такої операції.

Водночас заяви Кремля про контроль над Костянтинівкою не відповідають реаліям на землі. Українські військові продовжують утримувати позиції, а російські сили не змогли повністю захопити населений пункт і точно його не контролюють.

Пропозиція Путіна викликає особливі підозри через досвід Олешок, де гуманітарну паузу росіяни всупереч домовленностям використали для ротації військових, перекидання техніки та посилення позицій. Тепер українські посадовці й аналітики застерігають, що Москва може спробувати повторити цей сценарій на Костянтинівському напрямку.

Чого насправді домагається Кремль, чи може гуманітарна місія стати прикриттям для військових маневрів і навіщо Путіну демонструвати себе миротворцем – більше про це читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Що запропонував Путін і чому згадав Олешки

Під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві Володимир Путін запропонував провести в Костянтинівці гуманітарну операцію за зразком тієї, що відбулася в Олешках. Він заявив, що в місті нібито залишаються 400 – 500 цивільних, а сама місія могла б допомогти з'ясувати, хто контролює населений пункт.

Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером у Москві / фото з Кремля

Путін стверджував, що Костянтинівка перебуває під контролем російської армії, і пообіцяв гарантувати безпеку операції зі свого боку. Для її підготовки, за його словами, знадобиться п'ять діб на розмінування підходів до міста. До процесу він запропонував залучити уповноважених з прав людини обох країн та іноземних журналістів, зокрема американських.

Українці вважають Костянтинівку частиною своєї стратегічної лінії оборони на Донбасі. Чому б не організувати подібну гуманітарну місію, як це було зроблено в Олешках? Якщо, як стверджує українська влада, вони контролюють це місто, то нехай забезпечать там безпеку,

– заявив Путін.

Проблема в тому, що твердження диктатора не збігаються з оцінками "реалій на землі" від українських та іноземних аналітиків. За картою DeepState, станом на кінець 10 листопада, російські військові контролювали лише невелику частину Костянтинівки на півдні. Значна територія залишалася в "сірій зоні", а центр міста перебував під контролем ЗСУ. Подібну картину відображав фінський OSINT-проєкт BlackBird та інші.

Яка ситуація поблизу Костянтинівки: дивіться на карті

Як Росія використала гуманітарну паузу в Олешках

Наприкінці жовтня 2026-го в окупованих Олешках на шість днів оголосили режим тиші для проведення гуманітарної операції. Проте російські військові скористалися паузою для ротації особового складу, перекидання техніки та боєприпасів, облаштування укриттів і зайняття нових рубежів, які раніше утримували українські сили.

Пересування військової техніки росіян в Олешках під час режиму тиші / Скриншот з відео SKYNEWS

Хоча безпосередньо в місті боїв не було, гуманітарна операція дала росіянам змогу зміцнити позиції на напрямку.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин пов'язав нову пропозицію Путіна з досвідом Олешок.

Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці, але треба з'ясувати всі деталі,

– зазначив Литвин.

Чим Росії вигідна гуманітарна пауза

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко пов'язує пропозицію Путіна з проблемами російської армії на Костянтинівському напрямку.

Наступ окупантів сповільнився, а Сили оборони завдають противнику значних втрат. Крім того, російські війська мають проблеми з логістикою, оскільки українські сили знищують маршрути постачання особового складу, озброєння та безпілотників. Про складнощі російського постачання на цьому напрямку також розповідали в матеріалі про логістику під ударами на Костянтинівському напрямку.

Аналітик застерігає, що гуманітарну місію противник може використати для перекидання підкріплення та перегрупування підрозділів. Зокрема, росіяни можуть приховати військових під виглядом цивільних або працівників служб.

Як живе Костянтинівка: відео 24 ОМБр імені короля Данила

Крім того, ситуація в Костянтинівці відрізняється від Олешок: поблизу міста тривають безпосередні бої, а українські військові продовжують утримувати позиції. Тому заяви Путіна про повний контроль над населеним пунктом Мусієнко вважає неправдивими.

"Якби йшлося про повний контроль, то зрозуміло, що Росія не зверталася б із пропозиціями приїхати і подивитися. Ми вже чули від Путіна раніше заклики щодо Покровська чи інших міст, але це неможливо, тому що Росія не припиняє вогонь", – підкреслив він.

Руйнування та бойові дії у Костянтинівці / фото 24 ОМБр імені короля Данила

Навіщо Путіну образ миротворця

Військовий аналітик і координатор групи "Інформаційний спротив" Олексій Копитько звертає увагу на політичний підтекст ініціативи. Він зіставляє заяву Путіна з попередньою позицією речника Кремля Дмитра Пєскова, який 2 листопада запевняв, що Москва не планує повторювати операцію в Олешках.

Приблизно через десять днів Путін сам запропонував подібну ініціативу для Костянтинівки. Копитько припускає, що на зміну риторики могли вплинути значні втрати російської армії та українські удари по російській інфраструктурі, зокрема нафтопереробних заводах і порту Усть-Луга.

Оскільки Путін не може поїхати до Китаю з воєнними досягненнями, як мінімум, він намагається намалювати образ серійного миротворця та гуманіста,

– зазначив Копитько.

Водночас готовність Москви до окремих локальних перемир'їв не означає, що Росія прагне припинити війну. Олексій Копитько наголошує, що Кремль і далі відкидає ширші домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі.

Що кажуть у Кремлі та в Україні про гуманітарну місію

Російська влада заперечує, що пропозиція щодо Костянтинівки може мати військову мету.

Твердження про те, що Росія нібито може використати гуманітарну місію в Костянтинівці для перекидання бронетехніки, не витримують критики,

– заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас українська сторона не підтверджує підготовку такої операції. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Костянтинівку навіть не розглядали серед потенційних населених пунктів для її проведення.

На сьогодні мені невідомо щодо напрацювання гуманітарної місії в Костянтинівці,

– зазначив омбудсмен.

Він також уточнив, що Україна має окремий перелік населених пунктів на Херсонщині, щодо яких таку ініціативу можуть обговорювати.

Скільки цивільних насправді залишається в Костянтинівці

Кількість людей, які досі перебувають у місті, також викликає запитання. Путін заявив про 400 – 500 цивільних, однак оцінки російської та української сторін суттєво відрізняються.

Віцепрем'єр окупаційної адміністрації так званої "ДНР" раніше говорив приблизно про 3000 людей. Натомість російська газета "Известия" 29 жовтня писала про близько 12 мешканців. Українська влада наприкінці жовтня оцінювала кількість жителів Костянтинівської громади на підконтрольній території у 340 осіб.

Отже, навіть повідомлення російської сторони не дають узгодженої картини щодо кількості цивільних.