Воронеж на зв'язку, – ГУР МО "Артан" працює у тилу ворога та передає вітання з російського міста

Українські спецпризначенці працюють у глибокому тилу Росії, поки окупанти навіть про це не підозрюють. Так, спецпідрозділ "Артан" передав вітання з російського Воронежа.

Редакція 24 Каналу отримала від джерел в "Артані" відео, як спецпідрозділ шле вітання з Воронежа. У спецпідрозділі ГУР МО анонсували хороші новини, "але не для росіян".

Зверніть увагу "Ми робимо те, що ворог не здатен уявити"․ Інтерв'ю з офіцером спецпідрозділу ГУР МО "Артан"

У Воронежі чекають Україну

"Всім привіт! Воронеж на зв'язку. Україна, ми чекаємо вас", – мовиться у відео.

У спецпідрозділі "Артан" анонсували хороші новини з Воронежа: дивіться відео

"Артан" передає "привіт" біля Кримського мосту