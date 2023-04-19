"Пропаганда на обивателя", – у ГУР висловились щодо ядерного шантажу Путіна
Путін вже неодноразово погрожував Заходу своєю ядерною зброєю. У ГУР заявили, що через це світ уже не сприймає серйозно такі наративи з боку Кремля.
Ба більше, ядерні погрози жодним чином не впливають на допомогу від союзників. Про це наголосив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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На Захід вже не діє ядерний шантаж Путіна
Скібіцький також заявив, що погрози Москви можуть діяти як "пропаганда на обивателя", в той час, як професійні політики не звертають на це уваги. Тому заступник начальника розвідки не вбачає впливу заяв про ядерну зброю на військову допомогу Україні.
Найголовніше – це не впливає на міністрів оборони, які збираються на "Рамштайні",
– зазначив Скібіцький.
Він також підкреслив, що українська армія почала отримувати більше озброєння не лише для захисту, але й для контрнаступу. Це сталося після проведення кількох вдалих операцій нашими Силами оборони.
Військова допомога Україні: останні новини
- 19 квітня Україна отримала другий зенітний ракетний комплекс IRIS-T від Німеччини, про це повідомило видання Spiegel. Всього Берлін пообіцяв Києву 4 системи.
- Того ж дня, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала довгоочікувані американські системи ППО Patriot. Їх нам також передала Німеччина.
- Представник Пентагону Чарлі Дітц 18 квітня заявив, що частина броньованих машин М2 Bradley вже прибула до України й бере участь у бойових діях. Про їх передачу США повідомили у січні.