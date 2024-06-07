Ураження "Сатурну" у Криму: у ГУР пояснили військове значення операції

Уночі 6 червня спецпризначенці потопили чергове російське судно у Криму. Ним виявився буксир "Сатурн". У ГУР розповіли про важливість цієї цілі.

Україна продовжує ефективно нищити російський Чорноморський флот. Ворогу не лишається іншого шансу, як ховати свої великі кораблі і носії "Калібрів". Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Удар по військовому потенціалу окупантів

Поки противник намагається зберегти великі судна, спецпризначенці влаштовують полювання на інші.

За словами Юсова, кораблі зразка "Тунець" або "Сатурн" здавалося б маленькі цілі, але вони від того вони не менш важливі. Розвідник підкреслив, що ворог використовує ці судна за військовим призначенням. Йдеться про патрулювання, перевезення боєкомплектів, особового складу, транспортування інших суден. Тому нищення таких буксирів послаблює спроможності російського флоту.

Юсов розказав, що операції з ураження кораблів непрості. Спершу треба прорвати лінії оборони, морські фортифікації і пройти через захист, який будує ворог. Наприклад, під час атаки на катери "Тунець" окупанти використали проти морських дронів авіацію та артилерії. Їхні літаки здійснили 32 бойові виліти. Нагадаємо, що йдеться про нічну атаку на Крим, внаслідок якої було завдано ударів по 4 катерах типу "Тунець", а також пошоджено два пороми.

ГУР потопило "Сатурн": що відомо