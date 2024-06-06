ЗСУ знищили корабель проєкту "Сатурн": у ГУР розповіли, які завдання він виконував

Стало відомо про ліквідацію ще одного російського судна "Сатурн". Зокрема, в ГУР розповіли про те, які завдання воно виконувало.

Зокрема, цей корабель мав забезпечувати панування Чорноморського флоту в Чорному морі. Про це в етері телемарафону заявив представник пресслужби ГУР МО України Євген Єрін, передає 24 Канал.

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Які завдання виконував "Сатурн"

Уранці 6 червня стало відомо, що спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України здійснив успішний удар по російському флоту біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, знищивши рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн".

Також стало відомо, які завдання виконував російський буксир "Сатурн".

Це одні з кораблів Чорноморського флоту, основною задачею яких було забезпечити панування Росії в акваторії нашого моря,

– повідомив Єрін.

Зокрема, у розвідці зазначили, що вони роблять усе, що в їх силах, щоб цього не відбулося.

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