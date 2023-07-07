Новачки чи досвічені воїни: хто з добровольців увійшов до Гвардії наступу

Гвардія наступу – принципово нове формування, яке наразі є частиною вдалого українського контрнаступу. Основну частину цього військового формування складають саме добровольці.

Про це ексклюзивно для 24 Каналу розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Вона зазначила, що людей до Гвардії наступу відбирали за доволі жорсткими критеріями.

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Кого з добровольців взяли у Гвардію наступу

Павленко зазначила, що кістяк бригад Гвардії контрнаступу становлять саме ті офіцери й солдати, які мають бойовий досвід. За її словами, ці українські захисники вже проявили себе на різних ділянках фронту за 9 років війни в нашій країні.

Частина з них отримали поранення, пройшли вже реабілітацію, протезування, повернулися до служби. Є такі, які отримали нагороди за ті досягнення, які вони мали на фронті. Тобто, це ті офіцери й солдати, які дійсно мають бойовий досвід, готові цим досвідом ділитися з іншими й навчати їх тих, хто такого досвіду не має,

– наголосила вона.

Попри це, заступниця очільника МВС зауважила, що у цих підрозділах є також і ті добровольці, хто долучився до Збройних Сил вперше. Крім того, до гвардії взяли й тих людей, хто брав участь в бойових діях, але потім з якихось причин були звільнені або звільнилися самостійно.

Павліченко наголосила, що ці люди вже зараз беруть участь і в наступальних операціях, і в провідних стабілізаційних заходах. Саме тому вона наголошує, що мету, яку першочергово закладали у Гвардію наступу, наші воїни продовжують успішно виконувати.

Як мотивували людей на вступ до Гвардії наступу

Павліченко наголосила, що люди, які вступали до Гвардії наступу, не потребували додаткової мотивації. За її словами, вони отримали доволі багато заявок на вступ.

"Ми це побачили під час набору, тому що дійсно дуже багато людей зголосилися й подали заявки до бригад Гвардії наступу. Але був ще доволі жорсткий відбір – це етапи фізичної підготовки, лікарської комісії, психологічного тестування, співбесід. І я розумію, що насправді потрапили навіть не всі, хто хотів", – сказала вона.

Заступниця очільника МВС також наголосила, що міністерство проводило певну інформаційну кампанію із заохочення бійців до вступу. Крім цього в рамках цього набору кожен міг обрати, де саме вони хотіли б проходити свою службу.

Я б сказала, що в нас застосовувався людиноцентричний підхід. Тобто, дивилися на кандидата і визначали, де б ця людина найкраще могла б бути залучена,

– запевнила Павліченко.

Наостанок вона відмітила, що всі, хто подавав анкети, були високомотивованими на службу у Гвардію наступу.

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