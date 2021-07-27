Мамедов остаточно звільнився з прокуратури

Гюндуз Мамедов 27 липня остаточно написав заяву на звільнення з Офісу генпрокурора. Він був заступником генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Мамедов подякував усім, хто був поруч протягом 6 років. Чиновник опублікував фото своєї заяви про відставку.

До теми "Систематично тиснуть": Мамедов звільняється з Офісу генпрокурора

Дякую всім, хто був поряд...на правовому фронті протидіяв збройній агресії Росії та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові,

– написав Мамедов.

Біля цих слів Мамедов оприлюднив кілька світлин з роботи у прокуратурі.

Зверніть увагу! Мамедов працював в українських органах прокуратури з 1996 року. Був прокурором Одеси, а також – АР Крим. У жовтні 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником.

Що цьому передувало