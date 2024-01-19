Blackjack зірвав куш: ГУР розповіло деталі успішної операції хакерів на міноборони ворога

Кіберхакери з Blackjack завдали удару по російському оборонному сектору. Вони видалили важливі дані з серверів ворога.

Головне управління розвідки України вранці 19 січня підтвердило інформацію про вдалу кібероперацію проти російського держпідприємства, що обслуговує міністерство війни агресора. Внаслідок атаки було отримано 1,2 терабайта конфіденційної інформації.

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Кіберудар по військовій інфраструктурі Росії

Операція угруповання Blackjack дозволила нашим відповідним службам безпеки отримати технічну документацію понад 500 об'єктів міноборони Росії. Ці дані містять інформацію про військові об'єкти противника, які вже побудовані, перебувають у стадії будівництва чи плануються до зведення.

Вдалу операцію здійснили фахівці української організації Blackjack ― кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних. Серед отриманого масиву – технічна документація на понад 500 об'єктів міноборони Росії,

– констатують в ГУР.

Втрата даних серйозно ускладнить російські військові будівельні проєкти, тимчасово паралізувавши розвиток нових об'єктів. Це створює додаткові перешкоди для військових планів московських загарбників.

Українська розвідка підтвердила операцію хакерів / Зображення ГУР

Інші операції хакерів з Blackjack

ГУР висловлює подяку кіберволонтерам за їхню невтомну працю та вклад у захист України. Ця операція є черговим доказом того, що український народ здатен ефективно протистояти ворогу на всіх фронтах.

Українська кіберспільнота продовжує демонструвати свою ефективність та внесок у національну безпеку. Кожна успішна операція підвищує моральний дух та засвідчує, що Росія не така "непереможна", якою хоче здаватися.