Пов'язано з візитом Путіна: чому Британія підтвердила, що Китай передає летальну зброю Росії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази, що Китай надає Росії летальну допомогу. Натомість у США зазначили, що не можуть це підтвердити. Найімовірніше, ця неузгодженість між заявами сталася спеціально.

Про це 24 Каналу розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що на сьогодні є конкретні дані про те, що 90% мікроелектроніки та 70% верстатів Росія імпортує з Китаю. А двостороння торгівля між обома країнами досягла рекордних 240 мільярдів доларів за 2023 рік.

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Чого очікувати від Китаю

Як наголосив Харитонов, американська розвідка володіє величезною кількістю інформації. Але, звісно, не всю вони оприлюднюють з дипломатичних міркувань. Зараз пішло "розблокування" інформації про летальну зброю від Китаю.

Це сталося на тлі візиту диктатора Путіна до Китаю. Усі очікують, що саме Сі Цзіньпін наказав Путіну.

Главі Китаю послідовно вказують на те, аби він нарешті припинив війну Росії проти України. Адже зрозуміло, що саме Китай є основною фінансово-економічною причиною продовження війни. Вони тримають на плаву російський ВПК.

Ми не знаємо, до чого дійшов Сі з Путіним. І як все далі буде розгортатися. Тому британський міністр вийшов з такою заявою. Це певним чином унеможливлює маневри для подальших дій Китаю. США вийшли з позицією вичікування. Можливо, вони ще прямо про це не казатимуть. Але вірогідно, що така інформація з'явиться,

– підкреслив Харитонов.

Захід намагається відкоригувати китайський курс щодо війни в Україні. В публічному просторі там закликають, аби Пекін перестав надавати допомогу Росії. Неформально питання значно складніше. Там напряму вимагають у Сі Цзіньпіна зупинити війну. Адже Китай прямо підтримує Росію.

Вже прямо кажуть, що Китай це підтримує і має це зупинити. Британці про це вже заявили. Тепер США зможе казати Китаю: "Дивіться, ми озвучили це. Ви знаєте, які будуть наслідки. Якщо ми про це заявимо, то це запустить весь механізм санкцій і багато чого іншого". Точкою відліку має стати Глобальний саміт миру. Там ми побачимо, яке рішення ухвалив Китай,

– підкреслив Харитонов.

Китай та Росія: коротко