Харків – незламний: біля місця обстрілу працює кондитерська без вікон, люди пригощають ДСНС
Вранці 6 жовтня російські військові завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Неподалік місця обстрілу відновила роботу пекарня-кондитерська.
Відповідне відео оприлюднили в мережі, пише 24 Канал. У закладі розповіли, що отримують багато запитів пригостити рятувальників.
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"Багато запитів пригостити працівників ДСНС"
Кондитерська "Крендель" вранці 6 жовтня відчинила двері на площі Поезії в Харкові.
Харків – незламний,
– підкреслив автор відео.
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Як працює кондитерська у Харкові: дивіться відео
У пекарні-кондитерській зауважили, що харків'яни з великою швидкістю зробили флешмоб.
Підтримати нас і зайти у скалічений ****** (росіянами – 24 Канал) "Крендель" за кавою, за що щиро дякуємо! Ще й отримуємо багато запитів пригостити працівників ДСНС за власний рахунок нашою кавою та тістечками,
– зазначили на сторінці закладу.
У кондитерській додали, що наразі їм складно це відтворити, тож пропонують особисто зайти і пригостити рятувальників. Також подякували незламним харків'янам. Додали, що працюють, лагодять, ремонтують і скоро буде як раніше.
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