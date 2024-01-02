Росіяни атаками примушують здатися та виїхати: харків'яни пригадали моторошний ранок

Вранці 2 січня від масованої атаки росіян постраждав Харків. Ворог завдав ударів по центральній частині міста, здебільшого – по житлових кварталах.

Серед постраждалих внаслідок атаки є діти, чимало людей зараз перебувають у медзакладах, повідомляє 24 Канал. Ворожі обстріли призвели до серйозних руйнувань у місті.

Читайте також Понад 40 постраждалих, жертва і руйнування: усе про масований ракетний обстріл Харкова

Деталі атаки росіян

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Раніше повідомляли про чотири вибухи у Харкові. Однак фахівці, як працюють на місцях, сходяться на думці, що було три прильоти та один вибух побутового газу. Цю інформацію ще уточнюють вибухотехніки.

Що стосується типу ракет – це або "Іскандер-М", або "Кинджал". Ми зараз опрацьовуємо це питання, і будемо за годину – дві розуміти, що саме це було. Однак і в тому, і в іншому випадку – це найкоштовніші ракети Росії, які не пожаліли випустити по мирному району,

– наголосив Володимир Тимошко, начальник поліції Харківщини.

Вранці в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни обстріляли місто "Кинджалами".

Обстріли Харкова були по центральній частині міста. Окупанти не цілились у військові об'єкти – їхньою ціллю були житлові квартали.

"Удари завдали з метою вбивства мирного населення, вимушуючи харків'ян виїхати з міста та здатися. Такого не буде у жодному разі. Ми переживемо цей біль і відповімо", – наголосив Тимошко.

Свідчення очевидців

Ранок для харків'ян був жахливим. Станом на 13:53, від обстрілів росіян постраждало 49 осіб, 40 людей з яких – ушпиталено. Троє осіб перебувають у важкому стані. 91-річна жінка, на жаль, померла.

"Я приїхав до товариша. Він постраждав, руку відірвало. А ми працюємо у швидкій допомозі. Товариш якраз їхав на роботу", – розповів Юрій, постраждалий.

Російський обстріл Харкова / 24 Канал

Також у Харкові внаслідок ракетних ударів пошкоджені 47 житлових будинків та десятки автівок. Серед постраждалих харків'ян є 5 дітей: троє 9-річних хлопців та дівчата 6 і 13 років.

Перший вибух – я, жінка, дочка і внучка вискочили, тільки сіли на табуретки – другий вибух. Все руйнується, падає, пил. Внучка і дочка постраждали. У дочки перелом ноги, внучка – у дитячій лікарні. Мені лопату принесли, щоб я міг сміття забирати. Якось треба допомагати,

– зазначив постраждалий Євген.

Мешканці пошкодженого будинку доглядали за двором. Зокрема, садили там дерева та клумби. На жаль, усе це разом з будинками знищили російські окупанти. Сотні людей залишились без житла.

В одному з будинків серйозно пошкодило дах. Тож влада заявила про готовність виселяти людей з аварійних будинків.

Ранковий обстріл Харкова: що відомо