Інцидент трапився з 3 мешканками селища Новопокровка, що у Чугуївському районі. На це звернули увагу місцеві правоохоронці.

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Що загрожує порушницям

Особи неповнолітніх дівчат встановили дільничі офіцери поліції та працівники селищної ради. На їхніх батьків склали адмінпротокол за статтею про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Зверніть увагу! Мінімальний штраф, який передбачає відповідна стаття, коливається від 850 до 1700 гривень.

Працівники ювенальної превенції застерегли, що порушувати заради хайпу у мережі – погана ідея. Мовляв, це неодмінно потягне за собою відповідальність.



За витівки дівчат відповідатимуть їхні батьки / Фото поліції

Небезпечний челендж у тіктоці

У тіктоці з'явився новий небезпечний челендж. Його учасники крадуть ковпачки з автомобільних коліс та хизуються цим перед своїми підписниками. Про такі інциденти повідомляли у Києві, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та інших містах країни. За це дітям може загрожувати кримінальна відповідальність.

Інші скандали з підлітками