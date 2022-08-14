Колаборанти на Харківщині через жадібність потруїлися російською "гуманітаркою"

На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти привласнювали гуманітарну допомогу, яка надходила з росії. Однак жадібність ще нікого не доводила до добра – вони масово потруїлися.

Випадки з отруєннями чітко показали якість російської гумдопомоги, а колаборанти вкотре продемонстрували свою жадібність. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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окупанти залишили Борівську громаду

За даними місцевих мешканців та розвідки, з Борівської громади Харківської області російські окупанти здебільшого вийшли. Однак це не стосується села Підвисоке, там зосереджені артилерія та сили ворога. Чимало росіян захопили будинки місцевих мешканців, оселилися там і розкрали майно.

росіяни хизуються отруйною гуманітаркою

У міноборони держави-агресорки хизуються неймовірною кількістю гуманітарної допомоги, яку ввезли до Борівської громади. Однак місцеві мешканці розповідають, що вона непридатна до споживання. Відомо, що колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом, масово труяться. Не дивно, що вони поплатилися за свою жадібність.

Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе,

– зауважила Черненко.

Таким чином окупанти та зрадники подбали про українців. На щастя, місцеві мешканці не отримали доступу до простроченої їжі, вони залишилися живі та здорові.

Колаборанти на Харківщині: що відомо

Служба Безпеки України затримала чоловіка, що працював у координаційному штабі Управління СБУ у Харківській області. З'ясувалося, що він передавав цінні дані російським спецслужбам.

У липні затримали місцевого мешканця Харкова, який допомагав окупантам обстрілювати місто. Він передавав координати розташування ЗСУ громадянці росії.

На тимчасово окупованих територіях Харківщини відбувається дуже швидка зміна кадрів у "адміністраціях" загарбників. росіяни не довіряють колаборантам.

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